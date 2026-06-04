Politico: Представители нефтяной отрасли США предупредили Дональда Трампа о скачке цен

Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию президента Дональда Трампа о возможном скачке цен на нефть в ближайшие недели на фоне сокращения запасов сырья.

Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, соответствующие предупреждения в последние недели были направлены представителям американской администрации, включая членов кабинета министров.

Опасения нефтяников связаны с оценками, согласно которым рынок все больше зависит от нефти и нефтепродуктов из хранилищ на фоне прекращения поставок с Ближнего Востока.

По словам главы одной из нефтяных компаний, запасы сырья уже находятся на опасно низком уровне. Источники Politico не исключают, что рост цен может произойти уже во второй половине июня.

Вместе с тем представитель Белого дома заявил изданию, что информация его источников не соответствует действительности.