Путин: У России всегда были и есть очень добрые отношения с Азербайджаном

У нас всегда были и есть очень хорошие и добрые отношения с Азербайджаном - и в экономике, и в политической сфере.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос председателя Правления АЗЕРТАДЖ Вугара Алиева на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума.

Напомнив, что несколько лет назад между двумя странами была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, глава Российского государства отметил: «Президент Алиев вкладывает много сил в то, чтобы наполнить этот договор конкретным содержанием. Это выражается в конкретных направлениях нашего сотрудничества».