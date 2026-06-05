Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет поговорить

Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент приехать в Москву, если желает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Президент Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — заявил чиновник. Так он прокомментировал открытое письмо украинского лидера, в котором он предлагает Путину встретиться и завершить конфликт.