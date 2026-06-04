Сборная Азербайджана по мини-футболу стала двукратным чемпионом Европы.

В финальном матче турнира в Братиславе «милли» обыграла сборную Украины со счётом 2:0. Голы забили Рзаев (7-я минута) и Атаев (50+5).

По ходу турнира Азербайджан также одержал победы над Австрией (1:0), Италией (3:0), Францией (3:2), Казахстаном (3:2), Чехией (5:2) и Сербией (1:1, по пенальти 3:1).

Напомним, что ранее сборная Азербайджана уже становилась чемпионом Европы в 2022 году.