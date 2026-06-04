Зеленский предложил Путину личную встречу и прекращение огня на время переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину с предложением личной встречи и прекращения огня на время переговоров.

Как передают украинские СМИ, полный текст письма обпуликован на сайте Президента Украины.

Зеленский заявил, что Украина готова к обмену пленными по формуле всех на всех, возвращению гражданских и детей, а также к прямому двустороннему треку с возможным участием США и Европы как гарантов безопасности. Он предложил провести встречу на нейтральной площадке и заявил, что линия фронта должна стать линией, с которой начнется дипломатия.