В городе финала Лиги чемпионов выставлена форма Наримана Ахундзаде - ФОТО
В Будапеште, где состоится финал Лиги чемпионов, в различных частях города представлены формы всех команд, участвовавших в групповом этапе текущего сезона.
Особое внимание привлекла форма представителя Азербайджана - Наримана Ахундзаде из клуба «Карабах», передает Qafqazinfo.
Именно его форма вызвала интерес у посетителей и стала предметом обсуждений.
Отмечается, что в настоящее время Нериман Ахундзаде продолжает карьеру в клубе «Коламбус Крю» из США.
