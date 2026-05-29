В городе финала Лиги чемпионов выставлена форма Наримана Ахундзаде - ФОТО

В Будапеште, где состоится финал Лиги чемпионов, в различных частях города представлены формы всех команд, участвовавших в групповом этапе текущего сезона.

Особое внимание привлекла форма представителя Азербайджана - Наримана Ахундзаде из клуба «Карабах», передает Qafqazinfo.

Именно его форма вызвала интерес у посетителей и стала предметом обсуждений.

Отмечается, что в настоящее время Нериман Ахундзаде продолжает карьеру в клубе «Коламбус Крю» из США.