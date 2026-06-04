Мирзоян: Мы не будем повышать градус напряженности с Россией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя ограничения на экспорт в Россию, вновь заявил, что Ереван намерен решать возникающие вопросы в «спокойной и конструктивной атмосфере», пишет Sputnik Армения.

«Мы не будем повышать градус напряженности, а будем решать все проблемы в рабочем и партнерском формате. Подобные сложности возникали и раньше — как до войны, так и до революции. Тот же Ларс закрывался десятки раз», — сказал министр в интервью телеканалу «Армения».

По словам Мирзояна, введенные ограничения также способствовали диверсификации поставок. В частности, одна из партий армянских цветов была экспортирована в страны Северной Европы.