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Фархад Мамедов: Что нашли США на Южном Кавказе?

First News Media21:00 - Сегодня
Фархад Мамедов: Что нашли США на Южном Кавказе?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова
 
Когда стараются понять причину активности США в регионе Южного Кавказа, чаще задаются другим вопросом – что Вашингтон потерял на Кавказе?! 

Мы пойдем от обратного… постараемся понять, что стараются найти США в нашем регионе. 
 
С самого начала 90-х г.г. ХХ века США активно вовлеклись в дела региона. Самое большое достижение – реализация нефтяного трубопровода из Азербайджана к Средиземному морю. После реализации проекта, США времен Обамы начали переход от прагматичного подхода к идеологическому, что привело к кризисам во взаимоотношениях. 
 
Обама сдал интересы США в регионе, пошел на поддержку армяно-турецкой нормализации без привязки с миром между Азербайджаном и Арменией. Российская дипломатия умело использовала данного случайного персонажа, выброшенного на пост президента США леволиберальными кругами. 
 
На сегодня в регионе формируются новые опции – мир между Азербайджаном и Арменией, армяно-турецкая нормализация и открытие оставшихся коммуникаций. США при Трампе активно вовлеклись в региональные процессы, учитывая и стимулируя утверждение новых опций. В этом состоит отличие США от Ирана и России.  
 
Возможные геополитические причины 
 
Будем сперва отталкиваться от геополитики, где первым понятием является география. Южный Кавказ - регион между Россией и Ираном, где Москва и Тегеран в данный исторический период представлены в самом слабом состоянии. Россия не собирается решать проблемы с Грузией и способствовать возвращению Абхазии и Цхинвальского региона в Грузию; с Арменией у России идет процесс болезненного развода, который будет длиться годами; с Азербайджаном идет формирование новой нормальности. 
 
Иран, по понятным причинам, еще несколько лет будет восстанавливаться после войны, если еще не будет новая фаза. 
 
Выходы на Центральную Азию являются важнейшей составляющей мотивации, и всё что делается в Центральной Азии, является добавленной стоимостью интереса к Южному Кавказу. 
 
Ну и конкуренция с Китаем. Пекин уже оформил стратегические партнерства со странами региона, увеличивает товарооборот, привлекает страны региона в ШОС. 
 
То есть, геополитические условия налицо… 
 
Возможные экономические причины 
 
Экономическое содержание отношений США с Азербайджаном и Арменией наполняется с максимальной оперативностью. Идет большая подготовительная работа, миссии дипломатов, компаний и инфраструктурщиков постоянно посещают регион, выделены финансы на конкретные проекты. То есть, все очень серьезно. И страны региона проявляют конструктивность к экономическому интересу США. 
 
У США есть и помощник в лице ЕС, ресурсы которого могут быть направлены на реализацию геополитических и экономических целей. 
 
Таким образом, у США есть, чего найти в регионе. 
 
Азербайджан традиционно осторожно относится к активностям внешних сил в регионе. Однако сейчас историческая возможность добиться с США качественно новых отношений. Это и возможность полной отмены 907 поправки, институционализация отношений, новая стратегическая функция выхода на Центральную Азию. Наряду с этими важными компонентами появляется перспектива сотрудничества в торговле, приобретении вооружений, привлечения инвестиций, очень важных технологий и возможность разместить финансовые активы в США. 

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