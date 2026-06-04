Фархад Мамедов: Что нашли США на Южном Кавказе?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова



Когда стараются понять причину активности США в регионе Южного Кавказа, чаще задаются другим вопросом – что Вашингтон потерял на Кавказе?!

Мы пойдем от обратного… постараемся понять, что стараются найти США в нашем регионе.



С самого начала 90-х г.г. ХХ века США активно вовлеклись в дела региона. Самое большое достижение – реализация нефтяного трубопровода из Азербайджана к Средиземному морю. После реализации проекта, США времен Обамы начали переход от прагматичного подхода к идеологическому, что привело к кризисам во взаимоотношениях.



Обама сдал интересы США в регионе, пошел на поддержку армяно-турецкой нормализации без привязки с миром между Азербайджаном и Арменией. Российская дипломатия умело использовала данного случайного персонажа, выброшенного на пост президента США леволиберальными кругами.



На сегодня в регионе формируются новые опции – мир между Азербайджаном и Арменией, армяно-турецкая нормализация и открытие оставшихся коммуникаций. США при Трампе активно вовлеклись в региональные процессы, учитывая и стимулируя утверждение новых опций. В этом состоит отличие США от Ирана и России.



Возможные геополитические причины



Будем сперва отталкиваться от геополитики, где первым понятием является география. Южный Кавказ - регион между Россией и Ираном, где Москва и Тегеран в данный исторический период представлены в самом слабом состоянии. Россия не собирается решать проблемы с Грузией и способствовать возвращению Абхазии и Цхинвальского региона в Грузию; с Арменией у России идет процесс болезненного развода, который будет длиться годами; с Азербайджаном идет формирование новой нормальности.



Иран, по понятным причинам, еще несколько лет будет восстанавливаться после войны, если еще не будет новая фаза.



Выходы на Центральную Азию являются важнейшей составляющей мотивации, и всё что делается в Центральной Азии, является добавленной стоимостью интереса к Южному Кавказу.



Ну и конкуренция с Китаем. Пекин уже оформил стратегические партнерства со странами региона, увеличивает товарооборот, привлекает страны региона в ШОС.



То есть, геополитические условия налицо…



Возможные экономические причины



Экономическое содержание отношений США с Азербайджаном и Арменией наполняется с максимальной оперативностью. Идет большая подготовительная работа, миссии дипломатов, компаний и инфраструктурщиков постоянно посещают регион, выделены финансы на конкретные проекты. То есть, все очень серьезно. И страны региона проявляют конструктивность к экономическому интересу США.



У США есть и помощник в лице ЕС, ресурсы которого могут быть направлены на реализацию геополитических и экономических целей.



Таким образом, у США есть, чего найти в регионе.



Азербайджан традиционно осторожно относится к активностям внешних сил в регионе. Однако сейчас историческая возможность добиться с США качественно новых отношений. Это и возможность полной отмены 907 поправки, институционализация отношений, новая стратегическая функция выхода на Центральную Азию. Наряду с этими важными компонентами появляется перспектива сотрудничества в торговле, приобретении вооружений, привлечения инвестиций, очень важных технологий и возможность разместить финансовые активы в США.