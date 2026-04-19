Роберт Фицо ищет обходные пути для полета в Москву после запрета стран Балтии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о подготовке альтернативного авиамаршрута для визита в Москву на 9 мая 2026 года в связи с решением Литвы и Латвии закрыть свое воздушное пространство для его самолета.

В видеообращении на Facebook Фицо раскритиковал действия коллег по Евросоюзу: "Литовская и латвийская стороны уже уведомили нас, что не позволят пересечь свою территорию по пути в Москву. Почему? Государства — члены Европейского союза не позволяют премьер-министру другой страны ЕС лететь через их территорию". Глава правительства подчеркнул, что намерен найти другой путь, как и в прошлом году, когда аналогичные ограничения ввела Эстония.

В 2025 году перелет Фицо в российскую столицу осуществлялся южным путем через Венгрию, Румынию и акваторию Черного моря, что увеличило время в пути вдвое. Целью визита в 2026 году словацкий премьер назвал участие в торжественных мероприятиях и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подтвердил, что Таллин также сохраняет запрет на использование своего неба для поездок, которые, по его словам, направлены на "прославление агрессора".