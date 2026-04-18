В Куре поднялся уровень воды, часть насосных станций остановлена

Значительное повышение уровня воды в реке Кура повлияло на работу некоторых насосных станций, обслуживающих посевные угодия и забирающих воду из реки.

Об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов.

В целях предотвращения возникших рисков и обеспечения безопасности технических сооружений находящаяся в его подчинении Региональная служба водной мелиорации временно вывела с прибрежной территории расположенные в зонах риска насосные станции и в их работе возникли перерывы.

В настоящее время служба постоянно держит под контролем ситуацию, одновременно продолжается водоснабжение из альтернативных источников. После стабилизации уровня воды планируется постепенное возобновление работы насосных станций.

Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и доверять только официальной информации.

Общественности будет регулярно предоставляться информация о ситуации.

Источник: Азертадж