В Куре поднялся уровень воды, часть насосных станций остановлена
Значительное повышение уровня воды в реке Кура повлияло на работу некоторых насосных станций, обслуживающих посевные угодия и забирающих воду из реки.
Об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов.
В целях предотвращения возникших рисков и обеспечения безопасности технических сооружений находящаяся в его подчинении Региональная служба водной мелиорации временно вывела с прибрежной территории расположенные в зонах риска насосные станции и в их работе возникли перерывы.
В настоящее время служба постоянно держит под контролем ситуацию, одновременно продолжается водоснабжение из альтернативных источников. После стабилизации уровня воды планируется постепенное возобновление работы насосных станций.
Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и доверять только официальной информации.
Общественности будет регулярно предоставляться информация о ситуации.
Источник: Азертадж