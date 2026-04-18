В Хырдалане ребенок, сбитый автомобилем, умер в больнице
В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Инцидент произошел на территории 27-го квартала города Хырдалан.
По предварительной информации, 9-летний ребенок, пытавшийся перейти дорогу, был сбит легковым автомобилем марки Toyota.
Несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
По данному факту прокуратура Абшеронского района проводит расследование.
Источник: Report
340