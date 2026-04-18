Официальные лица Азербайджана проводят рабочий визит в Мексике

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым находится с рабочим визитом в Мексике.

Соответствующая информация была опубликована на странице Госкомитета в соцсети X.

В рамках визита в Посольстве Азербайджана в Мексике участники делегации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его бюсту.

В то же время наши официальные лица посетили Парк дружбы Мексики и Азербайджана, расположенный на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в центре Мехико.

Источник: Report