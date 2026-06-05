Юрист: За открытое сжигание отходов в Азербайджане предусмотрены крупные штрафы

За открытое сжигание отходов и нарушение экологических требований при обращении с мусором в Азербайджане предусмотрены крупные штрафы.

Об этом в беседе с Demokrat.az напомнил юрист Рагим Хойский.

По его словам, ответственность за подобные нарушения установлена статьей 271 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.

Согласно законодательству, физическим лицам грозит штраф в размере от 500 до 800 манатов, должностным лицам — от 2 000 до 3 000 манатов, а юридическим лицам — от 6 500 до 8 000 манатов.

«Основной целью применения данных правил является охрана окружающей среды, предотвращение загрязнения атмосферного воздуха и защита здоровья людей», — отметил юрист.

По его словам, открытое сжигание отходов приводит к выбросу вредных веществ в атмосферу, негативно влияет на экологическую ситуацию и может представлять опасность для здоровья населения.

Эксперт также подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением экологических норм и повышения экологической ответственности граждан.

Источник: Media.Az