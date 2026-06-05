Названы адреса в Бинагадинском районе, где сегодня отключат газ

Сегодня в ряде мест Бинагадинского района столицы возникнут краткосрочные перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Согласно информации, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ 5 июня 2026 года с 10:00 и до полного их завершения будет временно приостановлена подача газа в поселки Бинагади и М.Э.Расулзаде, на территорию «Мадан» (Промысловая), вдоль Баксольской дороги и на Бинагадинского шоссе.