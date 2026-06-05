Оверчук: лидерам ЕАЭС до декабря доложат варианты действий по Армении

Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до декабря 2026 года получат доклад по вариантам действий в вопросе членства Армении в объединении.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Говоря о том, будут ли до декабря 2026 года уже рассмотрены какие-то модальности заморозки членства Еревана, он отметил, что «речь идет о том, чтобы рассмотреть возможности действий и доложить их лидерам государств-членов до декабря».

«Очевидно, как это всегда бывает в таких случаях, будет создана рабочая группа, в которую войдут соответствующие заинтересованные государства-члены. Членам Евразийского межправсовета — а это главы правительств наших стран — было поручено рассмотреть эти вопросы. Они оценят ситуацию и представят предложения на Высший Евразийский экономический совет, который пройдет здесь, в Санкт-Петербурге, в декабре 2026 года», — объяснил Оверчук.

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно. Как отмечал президент России Владимир Путин, интеграция с ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.