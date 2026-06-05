Меган Маркл показала новые фотографии подросшей дочери - ФОТО

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась в социальной сети Instagram новыми фотографиями дочери Лилибет, которой 4 июня исполнилось пять лет.

В честь дня рождения дочери герцогиня Сассекская опубликовала в социальных сетях новые семейные снимки — на одном из кадров Меган обнимает Лилибет, сидящую на руках у принца Гарри, на другом девочка запечатлена в саду. Лицо ребёнка на обоих фото скрыто.

«Наша девочка-мечта. С пятилетием, Лили», — подписала публикацию 44-летняя Меган Маркл.

Лилибет — младший ребёнок Меган Маркл и принца Гарри. Она родилась в США после переезда семьи из Великобритании. Девочка получила имя в честь детского прозвища своей прабабушки — королевы Елизаветы II. Кроме Лилибет, супруги воспитывают семилетнего сына Арчи.

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