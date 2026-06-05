В Гёйчае пресечена продажа крупной партии контрабандных наркотиков - ВИДЕО

В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, пресечена продажа крупной партии наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий были задержаны 22-летний Гусейн Алиев и его ровесник Тельман Мехтиев. У них было обнаружено и изъято более 8 килограммов марихуаны и около 1 килограмма опиума. Задержанные признались, что приобрели наркотики с целью сбыта, передает 1news.az.

По факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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