В Киеве демонтировали памятник российскому писателю Булгакову - ВИДЕО
В Киеве на Андреевском спуске коммунальщики демонтировали и вывезли памятник российскому писателю Михаилу Булгакову.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Журналистка обнародовала видео, на котором зафиксирован процесс сноса монумента.
На кадрах видно, как представители столичных коммунальных служб грузят памятник, который был расположен вблизи музея писателя, на транспорт.
Решение о демонтаже монумента Михаилу Булгакову из публичного пространства столицы Киевский городской совет поддержал в декабре 2025 года.
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