В Киеве демонтировали памятник российскому писателю Булгакову - ВИДЕО

В Киеве на Андреевском спуске коммунальщики демонтировали и вывезли памятник российскому писателю Михаилу Булгакову.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Журналистка обнародовала видео, на котором зафиксирован процесс сноса монумента.

На кадрах видно, как представители столичных коммунальных служб грузят памятник, который был расположен вблизи музея писателя, на транспорт.

Решение о демонтаже монумента Михаилу Булгакову из публичного пространства столицы Киевский городской совет поддержал в декабре 2025 года.