Трамп заявил, что поддерживает идею встречи Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает хорошей идеей встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский президент также выразил мнение, что Москва и Киев пойдут на компромиссы для достижения мира.

"Они пойдут на компромиссы. Я предложил эти компромиссы. И, знаете, мы имеем к этому большое отношение", - сообщил Трамп.

Он добавил, что "это две очень невероятные страны, прекрасные страны, и они остановятся".

"Я очень твердо заявлял о том, что они должны с этим покончить. Но я хочу, чтобы каждый из них пошел на определенные компромиссы. Я думаю, они это сделают", - подчеркнул Трамп.

Источник: Интерфакс