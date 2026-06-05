Лавров: власти Армении после закона о движении в ЕС должны «отвечать за слова»

Руководство Армении «поставило вопрос ребром» принятием закона о движении страны в ЕС и теперь должно «отвечать за слова».

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Министр отметил, что Армения сейчас проходит испытание евросоюзовским клише «или-или, выбирайте» в отношении членства в ЕАЭС или ЕС. Лавров также напомнил о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время предвыборной кампании, когда тот говорил, что «обязан предоставить альтернативу», а решать будет народ Армении.

«Если это так, то надо показать эти альтернативы и объявить референдум, — отметил Лавров. — Уже принят закон о начале движения официального в Европейский союз. Если такой закон есть, значит ты уже сам поставил вопрос ребром, но тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу».