Nepszava: Венгрия сняла запрет на выделение €6,6 млрд из фонда ЕС для Украины

Новое правительство Венгрии согласилось на использование Европейского фонда мира для оказания военной помощи Украине, сняв запрет, введенный предыдущим кабмином во главе с Виктором Орбаном.

Об этом сообщила со ссылкой на свои источники газета Nepszava, отметившая, что разблокированные средства в размере около €6,6 млрд, вероятно, пойдут на закупку систем ПВО для украинской армии.

Как уточнило издание, несколько источников подтвердили ему, что последнее венгерское вето в отношении Украины снято и решение об использовании денег Европейского фонда мира на закупку вооружений для ВСУ принято на уровне постпредов стран ЕС в Брюсселе. На следующем этапе Европейская служба внешних связей, отвечающая за этот фонд, подготовит проект нормативного документа, который затем будет одобрен Советом ЕС.

Венгрия блокировала выделение Украине военной помощи почти на €6,6 млрд из Европейского фонда мира с 2024 года. Правительство Орбана возражало против того, чтобы этот механизм ЕС использовался для вооружения и финансирования украинской армии. Для решения вопроса об этих средствах требовался консенсус среди 27 членов сообщества.

Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром, пришедшее к власти после победы партии «Тиса» на парламентских выборах 12 апреля, заняло в отношении Европейского фонда мира иную позицию и не стало возражать против того, чтобы деньги из него шли на поддержку ВСУ. В то же время оно заявило, что не будет направлять на Украину свои вооружения или солдат.

Европейский фонд мира был учрежден в 2021 году для финансирования усилий Евросоюза в области обороны и безопасности, в том числе миротворческих операций. Однако после начала конфликта на Украине он стал использоваться для компенсации затрат стран ЕС на поставки вооружений украинской армии.

Источник: ТАСС