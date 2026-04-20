Nike обвинили в унижении и дискриминации

Компанию Nike раскритиковали за неудачную формулировку рекламного плаката в магазине в Бостоне перед марафоном.

На вывеске, размещённой на Ньюбери-стрит, было написано: «Добро пожаловать, бегуны. Пешеходы, проходите мимо».

По данным Runner’s World от 17 апреля, сообщение быстро вызвало негативную реакцию в соцсетях — его сочли дискриминационным по отношению к пешеходам. Позже плакат сняли.

В Nike пояснили, что хотели поддержать участников марафона, однако признали, что один из слоганов оказался неудачным, и извинились.

Критика прозвучала и от самих бегунов. Некоторые участники отметили, что мотивационный посыл получился спорным. Один из марафонцев с травмой позвоночника подчеркнул, что во время забега ему приходится переходить на шаг, поэтому подобная формулировка выглядит исключающей.