Вэнс и Уиткофф вылетели в Пакистан на переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф вылетели в Исламабад для подготовки нового раунда переговоров с Ираном.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает New York Post.

По его словам, делегация уже находится в пути. «Они уже в пути. Они будут там сегодня вечером по местному времени», – заявил Трамп.

Президент также отверг заявления Ирана о возможном отказе от участия в переговорах. «Мы должны провести эти переговоры. Поэтому я бы предположил, что на этом этапе никто не играет в игры», – сказал он.

Трамп подчеркнул, что не исключает личной встречи с иранским руководством в случае прогресса. «У меня нет проблем с тем, чтобы встретиться с ними. Если они хотят встречи – у нас есть очень способные люди, но у меня нет проблем встретиться самому», – отметил он.