Испания не будет участвовать в военной операции в Ормузском проливе

Испания не собирается участвовать ни в каких военных операциях в Ормузском проливе.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

По его мнению, Ормуз должен вновь стать проливом со свободным, безопасным и бесплатным транзитом для любого судна из любой страны без дискриминации. «Мы не будем участвовать ни в какой военной операции в Ормузе», — заверил дипломат в интервью радиостанции RNE.

Министр вновь высказался за приостановку соглашения об ассоциации ЕС с Израилем. «Евросоюз может лишь взаимодействовать с другими странами, которые признают себя демократиями на основании уважения прав человека», — добавил Альбарес.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Исламской Республикой. 11 апреля две страны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. США начали морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

