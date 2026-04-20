Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам движения в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в управлении.

Было отмечено, что, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в настоящее время на территории столицы, а также в отдельных районах республики наблюдаются дожди и порывистый ветер.

Учитывая скользкое дорожное покрытие в дождливую и изморозевую погоду, ограничение видимости и другие критические погодные условия, водителям следует снизить скорость до минимума, соблюдать достаточную дистанцию и следить за технической исправностью транспортных средств.

Принимая во внимание сложности движения в дождливую погоду, пешеходам следует проявлять большую ответственность и избегать нарушений правил, создающих угрозу их жизни и здоровью.

Главное управление государственной дорожной полиции еще раз обращается к участникам движения с просьбой быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.