Пезешкиан призвал искать дипломатические пути урегулирования конфликта с США

First News Media11:42 - Сегодня
Продолжение войны невыгодно ни Ирану, ни США, поэтому необходимо искать дипломатические пути урегулирования конфликта, считает иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Война невыгодна никому, и одновременно с противостоянием угрозам необходимо использовать любые разумные и дипломатические пути для снижения напряженности. В то же время недоверие к противнику и бдительность во взаимодействии остаются необходимостью», — приводит слова президента его пресс-служба.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля две страны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно. США начали морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

Ильхам Алиев обратился к участникам 82-й сессии ЭСКАТО

В Уджаре 15-летняя девочка родила ребёнка - возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан избран председателем ЭСКАТО на ближайший год - ФОТО

Завтра в Азербайджане пенсии будут полностью выплачены

ХАМАС завершил приготовления к передаче власти в Газе

За дни войны в Иране погибло около 3400 человек

В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4

Иран никогда не рассматривал возможность вывоза урана в США

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

ФСБ получила право осуществлять осмотр телефонов при пересечении госграницы России

Трамп заявил, что не будет извиняться перед Папой римскими, но удалил картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа

По делу о нападении на школу в Турции задержан один человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

«Охотник на школы. Пусть 5-6 классы будут готовы»: Последние месседжи кахраманмарашского стрелка - ФОТО

Опасная ситуация в Сабунчинском тоннеле устранена

Сегодня, 14:13

В Баку школьник нанёс телесные повреждения однокласснику

Сегодня, 14:08

В Уджаре 15-летняя девочка родила ребёнка - возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:02

Азербайджан избран председателем ЭСКАТО на ближайший год - ФОТО

Сегодня, 14:00

Завтра в Азербайджане пенсии будут полностью выплачены

Сегодня, 13:47

ОДКБ рассчитывает на устойчивый мир на Южном Кавказе после соглашения Баку и Еревана

Сегодня, 13:43

ХАМАС завершил приготовления к передаче власти в Газе

Сегодня, 13:33

За дни войны в Иране погибло около 3400 человек

Сегодня, 13:20

В Баку скончался младенец

Сегодня, 13:15

В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4

Сегодня, 13:05

Азербайджанская экономика на фоне глобальных шоков: адаптация, диверсификация, устойчивость

Сегодня, 13:02

Иран никогда не рассматривал возможность вывоза урана в США

Сегодня, 12:55

Глава МИД Израиля извинился перед христианами

Сегодня, 12:53

Учительница лицея Idrak простила ученика, стрелявшего в нее из ружья

Сегодня, 12:50

ЦБА аннулировал лицензию AtaSığorta

Сегодня, 12:40

В Баку сотрудник автомойки угнал Range Rover и совершил ДТП

Сегодня, 12:28

По инициативе Лейлы Алиевой реализуется программа социально-эмоционального обучения для детей учреждений социального обслуживания - ФОТО

Сегодня, 12:20

Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Сегодня, 12:15

Испания не будет участвовать в военной операции в Ормузском проливе

Сегодня, 12:10

МИД Ирана: у Тегерана нет планов по проведению второго раунда переговоров с США

Сегодня, 12:05
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

