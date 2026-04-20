Картина Пикассо за миллион долларов продана за 100 евро

Картина Пабло Пикассо, стоимость которой превышает один миллион долларов, была разыграна в благотворительной лотерее и фактически досталась победителю по цене одного ужина в Париже.

Победителем розыгрыша «1 Пикассо за 100 евро» стал житель французской столицы Ари Ходара. Участники акции приобретали билеты стоимостью 100 евро, получая шанс выиграть гуашевую работу художника 1941 года под названием «Голова женщины».

Всего в рамках лотереи было реализовано около 120 тысяч билетов. Организаторы сообщили, что все вырученные средства будут направлены в Фонд исследований болезни Альцгеймера, который финансирует клинические исследования заболевания по всей Европе.

Победитель, работающий в сфере программного обеспечения и увлекающийся искусством, стал обладателем оригинального произведения одного из самых влиятельных художников двадцатого века. Для Ходары участие в лотерее стало не только шансом прикоснуться к мировому искусству, но и способом поддержать научные исследования.

Подобная инициатива проводится не впервые, так как первая акция состоялась в 2013 году и была направлена на сбор средств для сохранения исторического города Тир в Ливане. Вторая кампания прошла в 2020 году и была посвящена поддержке программ обеспечения чистой водой и санитарии в условиях пандемии COVID-19.

Работы Пикассо традиционно достигают рекордных цен на международных аукционах. Так, в 2015 году его картина «Женщины Алжира (версия O)» была продана более чем за 179 миллионов долларов, подтвердив статус художника как одного из самых дорогих авторов в истории искусства.

По информации галереи Opera Gallery, передавшей произведение для розыгрыша, «Голова женщины» была создана в Париже в период, когда художник находился во Франции во время Второй мировой войны. В то время значительная часть страны находилась под немецкой оккупацией, что придает работе дополнительный исторический контекст.

Источник: CNN