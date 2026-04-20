По инициативе Лейлы Алиевой реализуется программа социально-эмоционального обучения для детей учреждений социального обслуживания - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой реализуется программа социально-эмоционального обучения для детей детских домов и учреждений социального обслуживания.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, программа, осуществляемая в рамках совместного партнерства Общественного объединения IDEA, Университета АДА и Агентства социальных услуг, содействует развитию социальных и эмоциональных навыков детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания. Реализация программы началась в прошлом месяце и в настоящее время успешно продолжается.

В рамках программы для детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания – детских домах номер 1, 2 и 3, организуются еженедельные обучающие сессии, в которых принимают участие более 100 детей. В ходе тренингов особое внимание уделяется развитию навыков общения, самовыражения, управления эмоциями, командной работы и взаимодействия.

Тренинги проводят студенты Университета АДА. Для обеспечения эффективности и качества учебного процесса преподавательский состав университета регулярно оказывает участникам методическую поддержку, дает свои рекомендации по содержанию и подходам сессий.

Основная цель инициативы – поддержка социально-эмоционального развития детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания, укрепление их уверенности в себе, развитие навыков общения и содействие их более активной интеграции в общество.