Обнародовано состояние последнего из детей, отравившихся угарным газом в поселке Г.З. Тагиева
Последний из детей, пострадавших от отравления угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев, выписан из больницы на амбулаторное лечение.
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.
Было отмечено, что состояние малолетнего оценивается как удовлетворительное.
Напомним, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, двухлетняя девочка скончалась.
