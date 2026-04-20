Жалоба в редакцию: главная дорога в Набрань закрыта - когда начнётся ремонт размытого участка? - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратились читатели из города Худат с жалобой на плачевное состояние дорожной инфраструктуры.

По их словам, главная дорога в направлении курортного поселка Набрань (Хачмазский район, поселок Истису) полностью разрушена, и ремонтные работы до сих пор не начаты.

По их словам, причиной обрушения дорожного полотна стали обильные дожди, прошедшие на территории страны в течение последнего месяца.

«Дорога внутри поселка закрыта, и люди вынуждены передвигаться по старому мосту, который в любой момент может рухнуть. Например, большие автобусы и крупнотоннажные машины проехать по нему не могут. Разрушена именно центральная асфальтированная трасса, ведущая к морю, в Набрань», - пишут читатели.

По словам жителей, из-за аварийного состояния проезд по участку полностью перекрыт. «Сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) прибыли на место, осмотрели территорию и закрыли дорогу, но никаких дальнейших мер предпринято не было. Прошло уже более 10–15 дней, а ситуация не меняется», - отмечается в обращении.

Для прояснения ситуации редакция 1news.az обратилась к руководителю пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Анару Наджафли.

Как сообщил нам глава пресс-службы, ведомство держит ситуацию под контролем:

«Несмотря на то, что основную дорогу размыло водой, на данном участке есть альтернативная дорога, поэтому проблем с передвижением там нет. Люди не остались без дорожного сообщения. Наши сотрудники незамедлительно выехали на место, была привлечена спецтехника. Данная территория находится под контролем. Как только будут выделены финансовые средства, начнутся восстановительные работы».

На вопрос о том, сколько времени может занять процесс выделения необходимых средств, Анар Наджафли ответил, что на данный момент не располагает информацией по этому поводу.

Несмотря на наличие временной альтернативной дороги, о которой заявляют в ведомстве, опасения жителей относительно состояния старого моста остаются серьезными. Остается открытым вопрос: выдержит ли эта временная инфраструктура нагрузку до того момента, как будут выделены средства на капитальный ремонт?