Глава МИД Израиля извинился перед христианами

Глава МИД Израиля Гидеон Саар извинился перед христианами за поврежденную солдатом ЦАХАЛ статую Иисуса Христа.

Об этом он написал в своем Telegram-канале:

«Повреждение христианского религиозного символа военнослужащим ЦАХАЛ на юге Ливана является серьёзным и постыдным инцидентом.

Я высоко оцениваю заявление ЦАХАЛ, его осуждение произошедшего и проведение расследования по этому делу. Я уверен, что будут приняты необходимые строгие меры в отношении того, кто совершил этот отвратительный поступок.

Это позорное действие полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — это страна, которая уважает различные религии и их священные символы, а также поддерживает терпимость и уважение между конфессиями.

Мы приносим извинения за этот инцидент и всем христианам, чьи чувства были задеты».

Ранее израильские военные начали расследование после того, как в социальных сетях появилась фотография, на которой израильский солдат повреждает статую распятого Иисуса Христа на юге Ливана.

Источник: РИА Новости