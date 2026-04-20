В Баку сотрудник автомойки угнал Range Rover и совершил ДТП

В ночные часы с одной из автомоек, расположенных на территории Низаминского района столицы, был угнан автомобиль марки Range Rover.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления - 23-летний Р. Рзаев, работающий на указанной автомойке.

Отмечается, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие на угнанном автомобиле.

По факту ведется расследование.