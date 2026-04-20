Иран никогда не рассматривал возможность вывоза урана в США

Вопрос передачи США иранского обогащенного урана никогда не рассматривался и не поднимался в ходе переговоров.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Ни на одном из этапов текущих или предыдущих переговоров вопрос о передаче запасов обогащенного урана Ирана США или какой-либо другой стране не поднимался. И в принципе этот вариант не стоит на повестке дня", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

17 апреля американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики и Тегеран якобы готов на бессрочную приостановку ядерной программы, не получив при этом от Вашингтона никаких замороженных активов. Также Трамп заявил, что большая часть условий возможной сделки с Ираном якобы уже согласована.

Источник: ТАСС