ЦБА аннулировал лицензию AtaSığorta

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию страховой компании ОАО AtaSığorta.

Как сообщили Report в ЦБА, решение было принято на основе добровольного обращения страховщика.

«В соответствии со статьей 107.1.1 закона "О страховой деятельности" на основании добровольного обращения решением правления Центрального банка от 17 апреля 2026 года аннулирована лицензия № 000300 от 10 ноября 2009 года, выданная Открытому акционерному обществу AtaSığorta (Общество) на осуществление страховой деятельности», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что аннулирование лицензии AtaSığorta не создает никакой угрозы для финансовой устойчивости и стабильности страхового сектора.

Процесс ликвидации будет находиться под контролем Центрального банка в рамках законодательства Азербайджана.