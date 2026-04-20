За дни войны в Иране погибло около 3400 человек

Глава Организации судебной медицины Ирана Аббас Масджеди сообщил, что в войне, развязанной Израилем и США против Ирана, погибло по меньшей мере 3375 человек.

Об этом сообщает информационное агентство Mizan.

Он не уточнил число жертв среди мирного населения и сил безопасности, лишь отметив, что 2875 человек — мужчины и 496 — женщины. Личности четырех человек не установлены. Масджеди также отметил, что 383 жертвы — дети в возрасте до 18 лет.

8 апреля между Ираном и США был установлен режим прекращения огня. 11-12 апреля в Исламабаде состоялись переговоры между американской и иранской делегациями при посредничестве Пакистана, но соглашение не было достигнуто.