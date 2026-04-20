 Азербайджанская экономика на фоне глобальных шоков: адаптация, диверсификация, устойчивость | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Азербайджанская экономика на фоне глобальных шоков: адаптация, диверсификация, устойчивость

В условиях нарастающей геополитической напряженности глобальная экономика вступает в фазу повышенной турбулентности, что напрямую влияет на национальные экономические траектории.

Сегодня на первый план выходят не только темпы роста экономик, но и их способность адаптироваться к внешним шокам, а также перераспределять источники развития в пользу более устойчивых и диверсифицированных сегментов. Геополитическая эскалация, особенно на Ближнем Востоке, усиливает воздействие глобальных факторов, прежде всего на страны-экспортеры энергоресурсов, формируя сложную внешнюю конъюнктуру, в том числе на энергетических рынках.

Пересмотр прогнозов мирового роста Международным валютным фондом (МВФ), а также макроэкономические показатели первого квартала 2026 года отражают усиление ценовой нестабильности на этих рынках и ее влияние на динамику сектора. В апрельском докладе МВФ World Economic Outlook зафиксировано снижение прогнозов глобального экономического роста на 0,3 процентных пункта, а ожидания по странам-экспортерам нефти скорректированы вниз на 2,6 процентных пункта. Эти изменения свидетельствуют об усилении факторов неопределенности в мировой экономике и более острой реакции сырьевых рынков на внешние шоки. Обновленные оценки МВФ подтверждают усложнение международной экономической среды на фоне сохраняющейся геоэкономической напряженности.

Усиление общемировой экономической неопределенности и колебания на энергетических рынках в определенной степени отразились на экономике Азербайджана, глубоко интегрированной в международную экономическую систему. В первом квартале 2026 года ВВП страны снизился на 0,3%, хотя аналитики отмечают незначительность этого сокращения с учетом колебаний цен на глобальных энергетических рынках и, в большей степени, снижения добычи нефти на 3,4%.

При этом темпы роста ВВП в ненефтегазовом секторе продолжили увеличиваться. Экономическая активность формировалась за счет расширения внутреннего спроса, стабильности инвестиционных потоков, высоких темпов роста в промышленности и динамичного развития сферы услуг. Так, в ненефтегазовой промышленности зафиксирован рост на 7,0%, в секторе информации и связи — на 9,2%, в торговле — на 3,7%.

Доходы на душу населения в первом квартале выросли на 6,6%. Стоимость реализованных товаров и оказанных услуг на общем потребительском рынке увеличилась на 4,6%. В розничной торговле отмечен рост на 3,7%, в общественном питании — на 5,2%, в платных услугах — на 8,8%.

В строительном секторе зафиксировано снижение добавленной стоимости на 19,8%, что связано с поэтапной реализацией государственных инвестиций в первом квартале, сезонным характером строительно-монтажных работ и ростом активности по крупным инфраструктурным проектам в последующие периоды. Государственная инвестиционная программа, восстановительно-строительные работы на освобожденных территориях и успешная реализация Госпрограммы «Великое возвращение» внесут значительный вклад в рост активности в строительном секторе в последующих кварталах 2026 года, ускорение инвестиционных потоков и восстановление добавленной стоимости.

Временное ослабление в таких секторах, как транспорт и туризм, эксперты связывают с изменениями во внешней политике на глобальном уровне, геополитическими факторами и трудностями в сфере международной логистики. Однако в ближайшей перспективе ожидается оживление за счет возобновления крупных инфраструктурных проектов и увеличения государственных инвестиций.

Целенаправленная экономическая политика обеспечила рост инвестиций в основной капитал на 14,9%, причем в нефтегазовом секторе он был более динамичным, достигнув 44,6%. Увеличение инвестиций негосударственного сегмента в ненефтегазовый сектор на 17,3% отражает расширение экономической активности частного сектора.

Еще одним важным показателем первого квартала стало увеличение экспорта ненефтегазового сектора на 11,7%. Темпы роста экспорта почти в 10 раз превысили темпы роста импорта (1,2%), за исключением импорта золота Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР).

Экспорт продовольственных товаров вырос на 25,1%, достигнув $281 млн. Экспорт сахара увеличился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хлопковой пряжи — в 2 раза, растительных и животных жиров и масел — на 68,4%, хлопкового волокна — на 43,5%, фруктов и овощей — на 22,1%, алюминия и изделий из него — на 20,4%, чая — на 15,1%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 4,3%.

Также зафиксирован рост экспорта сельскохозяйственной продукции на 26,6% (до $215,6 млн) и агропромышленной продукции на 27,4% (до $88 млн). Совокупный экспорт этих категорий увеличился на 26,8%, достигнув $303,7 млн.

Эта динамика роста демонстрирует, что реформы в направлении диверсификации экономики и меры по развитию ненефтяного сектора приносят реальные результаты, отражая устойчивость экономики к внешним шокам и возможности устойчивого развития за счет внутренних ресурсов. На заседании Экономического совета 10 апреля были подробно обсуждены вопросы расширения предпринимательской деятельности и совершенствования бизнес-среды в стране. Особое внимание уделили проблемам в сферах «Подключение к строительной и коммунальной инфраструктуре» и «Промышленность».

Опросы среди предпринимателей по операциям импорта-экспорта, финансовым услугам, налоговой и туристической сферам, проводимые Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам, направлены на поддержку развития предпринимательства, повышение конкурентоспособности и расширение экономической активности. Институциональные реформы, приведение бизнес-среды в соответствие с международными стандартами создают условия для повышения прозрачности и расширения участия частного сектора в принятии решений. В рамках отчета Всемирного банка Business Ready-2025 (B-Ready) Азербайджан впервые был оценен по показателям нормативно-правовой базы, государственных услуг и операционной эффективности. Повышение прогнозов экономического роста на 2026 год со стороны Всемирного банка и МВФ до 2,0% и 2,2% соответственно подтверждает устойчивость макроэкономической политики и эффективность структурных реформ.

Эти меры создают благоприятные условия для стимулирования предпринимательства, совершенствования бизнес-среды и укрепления партнерства государства и частного сектора. Разрабатываемая «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» направлена на переход экономического роста на качественно новый этап.

Макроэкономические показатели первого квартала 2026 года подтверждают устойчивость азербайджанской экономики к внешним шокам и ее способность сохранять сбалансированную динамику развития в условиях сложной глобальной конъюнктуры. Влияние внешних факторов на энергетические рынки носит управляемый характер и компенсируется внутренними источниками роста, включая расширение ненефтегазового сектора, инвестиционную активность и экспортный потенциал.

Модель диверсификации экономики, сформированная в последние годы, демонстрирует практическую результативность, обеспечивая рост ключевых несырьевых отраслей и укрепляя роль частного сектора. Структурные реформы, совершенствование бизнес-среды и расширение партнерства государства с частным сектором формируют основу для повышения конкурентоспособности экономики.

Текущие тенденции создают предпосылки для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе, усиления ненефтегазового сектора и повышения качества экономического развития, ориентированного на долгосрочную стабильность и диверсификацию.

Поделиться:
263

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

