ХАМАС завершил приготовления к передаче власти в Газе

Палестинское движение ХАМАС завершило все приготовления к полной передаче власти в секторе Газа и готово провести разоружение, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух официальных лиц из политического руководства ХАМАС.

О формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой было объявлено 14 января, одновременно с объявлением о начале второй фазы плана Соединенных Штатов по мирному урегулированию. По данным арабских СМИ, члены комитета до сих пор остаются в египетской столице Каире.

По данным газеты, единственное препятствие для этого — отсутствие новой администрации непосредственно в самом секторе: пока она действует из Каира. По словам источников, ХАМАС не требует, чтобы оно было представлено в новой администрации, однако движение намерено и дальше участвовать в политической жизни Палестины и оказывать сопротивление Израилю до тех пор, пока не будет основано независимое палестинское государство.

Кроме того, чиновники отметили, что в ожидании передачи власти все процессы новых назначений и повышений в должности были приостановлены.

«ХАМАС готово отказаться от тысяч автоматических винтовок и другого оружия, принадлежащего их полицейской службе и другим внутренним службам безопасности», — говорится в материале New York Times.

Однако на вопрос о том, будет ли ХАМАС забирать оружие у своего военного крыла, чиновники однозначного ответа не дали.

Источник: РИА Новости