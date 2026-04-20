Учительница лицея Idrak простила ученика, стрелявшего в нее из ружья

Между сторонами достигнуто примирение по уголовному делу ученика, обвиняемого в нанесении тяжелого огнестрельного ранения учителю в лицее «Idrak».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, пострадавшая учительница простила своего ученика. Официальный документ, подтверждающий примирение, уже представлен следственному органу.

Кроме того, были обнародованы результаты психологической экспертизы учащегося. Согласно заключению врачей, у Э.Ш. выявлено психическое расстройство, не исключающее вменяемости.

Это означает, что у лица имеются определенные психологические проблемы, однако он осознает суть своих действий и способен ими руководить. На основании данного заключения лицо не освобождается от уголовной ответственности, но данное обстоятельство может быть учтено в будущем как смягчающий фактор при назначении наказания.

После того как прокурор утвердит окончательный обвинительный акт, дело будет направлено в суд для рассмотрения.

В связи с этим мы обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы выяснить, может ли данное заявление о примирении стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора несовершеннолетнему.

Отметим, что инцидент произошел в феврале этого года в бакинском лицее «Idrak». Согласно обвинению, ученик 10-го класса Э.Ш., придя в лицей с охотничьим ружьем своего отца, выстрелил в 29-летнюю учительницу математики Шахлу Камилову.

Ученик обвиняется по статье «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса. В случае признания его вины, учитывая, что он является несовершеннолетним, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

