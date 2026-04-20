В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 было зарегистрировано на севере острова Хонсю в Японии.
Об этом сообщает канал NHK со ссылкой на метеорологическое управление страны.
Сейсмическое событие произошло в префектуре Аомори, пишет RT. Максимальная сила землетрясения достигала 5+ баллов по семибалльной шкале.
После подземных толчков объявлена угроза цунами на побережье Тихого океана от острова Хоккайдо до севера Хонсю.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Сулавеси в Индонезии.
