В Уджаре 15-летняя девочка родила ребёнка - возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

В Уджаре правоохранительные органы инициировали уголовное производство по факту рождения ребёнка у несовершеннолетней девочки.

Данную информацию предоставили АПА в ответ на соответствующий запрос от региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Согласно поступившей информации, Следственным отделом районного отдела полиции возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия по нему продолжаются», - говорится в сообщении.

Как сообщает АПА, 15-летняя местная жительница была госпитализирована в родильное отделение центральной районной больницы.

Согласно информации, предоставленной из медучреждения, девочка 2011 года рождения поступила 14 апреля примерно в 19:00 с родовыми схватками.

Врачи установили, что срок беременности составлял 31-32 недели. В 20:20 пациентка родила мальчика весом 1 900 г и ростом 44 см.

Состояние матери и новорожденного было оценено медперсоналом, и в соответствии с клиническими протоколами была оказана необходимая медицинская помощь. 17 апреля роженица была выписана в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение акушера-гинеколога.

О происшествии были уведомлены правоохранительные органы.