«Жизнь, верная себе»: память, которая не уходит - ФОТО

21 апреля в Бакинском книжном центре прошло мероприятие «Жизнь, верная себе: 15 лет без Анара», посвящённое памяти Анара Мамедханова - человека, оставившего неизгладимый след в культурной и общественно-политической жизни Азербайджана. И не просто вспоминали - там заново проживали присутствие Анара Мамедханова.

«Жизнь, верная себе: 15 лет без Анара» стала не датой в календаре, а пространством памяти, в котором он, по признанию многих, по-прежнему рядом.

В мероприятии приняли участие члены его семьи, общественные деятели, известные представители сферы культуры, люди, близко знавшие Анара Мамедханова, а также представители медиа. Собравшиеся вспоминали богатый жизненный путь легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку», депутата Милли Меджлиса 1, 2 и 3 созывов, создателя популярного сайта day.az., его вклад в развитие самоощущения и самооценки азербайджанской молодежи, в культуру юмора и самые различные сферы общественной жизни.

Зал собрал тех, кто знал его лично, работал с ним, спорил, смеялся, учился у него - и тех, для кого его имя давно стало больше, чем просто часть культурной хроники. Потому что Анар Мамедханов - это не только легендарный капитан команды КВН. Это масштаб личности, редкая внутренняя свобода, умение говорить точно и смело - и при этом оставаться удивительно светлым человеком.

Открывший мероприятие генеральный директор медиацентра «Хазар» Мурад Дадашев отметил, что Анар Мамедханов был личностью, умевшей объединять людей не только на сцене, но и в реальной жизни. Даже спустя пятнадцать лет после его безвременной кончины воспоминания о его позитивной энергии, бесконечной любви и гражданской преданности родине не меркнут в людской памяти. Он также поделился воспоминаниями об Анаре Мамедханове, рассказав об их дружбе, совместной деятельности и взглядах на искусство.

После этого с приветственным словом выступила вдова Анара Мамедханова Ирада ханым, которая отметила, что все присутствующие собрались, чтобы прожить и провести ещё один день с Анаром, чтобы почувствовать его близость к себе. Потому что каждый из пришедших несёт свою светлую память о нём. Поблагодарив друзей и близких за поддержку на протяжении всех 15-ти лет, в течение которых были проведены самые различные мероприятия, посвящённые его памяти, она рассказала о его приверженности семейным ценностям, человеческих качествах, о постоянном внимании и заботе, которые он проявлял к близким.

Далее Ирада ханым передала слово народному писателю Азербайджана Эльмире Ахундовой и подчеркнула, что она является редактором и автором нескольких книг об Анаре Мамедханове. Вот и вскоре будет представлена переведённая на азербайджанский язык книга её авторства «Судьба капитана», вышедшая в 2018 году на русском языке и презентованная и в Москве, и в Баку.

Для своего выступления депутат Милли меджлиса Азербайджанской Республики III, IV и V созывов, заслуженный журналист Азербайджана Эльмира ханым выбрала эссе, которое она начала писать накануне мероприятия:

«15 лет без Анара Мамедханова… С точки зрения вечности – это миллиардные доли секунды, с точки зрения обычной человеческой жизни - очень много… Я часто сравниваю судьбу Анара с любимым героем моих книг – великим Гейдаром Алиевым. Почему с ним? Потому что они были по-человечески очень близки. В одном разговоре, правда, разговор был долгий, Анар дал такую блестящую характеристику Гейдару Алиеву, будто проработал с ним пару десятков лет. Я потом его часто цитировала и продолжаю цитировать в своих статьях.

Один из них был очень талантливый, успешный, обласканный судьбой. Ушел молодым - на взлете, внезапно и трагически, не успев сделать и сотой доли того, что мог сделать, если бы судьба оказалась к нему более благосклонна. Другой был обыкновенным Гением, сумевшим очень грамотно и бережно распорядиться отпущенным ему временем и сполна реализовать свой огромный потенциал прирожденного лидера. Но обоих роднило то, что и Гейдар Алиев, и Анар и жили «на разрыв аорты», на полную мощность своих недюжинных натур. И всю эту мощь – каждый на своем уровне, конечно, - направляли на благо своей любимой страны.

А еще у обоих было потрясающее чувство юмора. Они вообще были «на одной волне», прекрасно чувствовали и понимали друг друга.

Мне в моей писательской биографии выпал уникальный шанс – быть летописцем судьбы великого Гейдара Алиева. И одновременно биографом и собирателем воспоминаний, баек и легенд о незабвенном Анаре Мамедханове. И я вот уже более 10-ти лет веду заочный диалог со своими героями: а что бы сказал по этому поводу великий Гейдар Алиевич… а как бы отнесся к этому факту талантливо-неравнодушный Анар Мамедханов…

Иногда я знаю ответ, а иногда нет… Но одно знаю точно: они бы обязательно публично ответили – и хаму отечественного разлива, который скрывается за рубежом, кормясь на зарубежные подачки, и при этом старается побольнее ужалить нашего президента или его семью, ответили бы и одиозному пропагандисту из российского телепространства, который, пытаясь оскорбить нас, азербайджанцев, не понимает, что этим оскорбляет свою страну. В свое время и Гейдар Алиев на двухсторонних встречах, и Анар Мамедханов в своих смелых эссе на дэй.аз по полной отвешивали и этим хамам, и этим пропагандистам хлесткие оплеухи. На некоторые те реагировали очень болезненно.

И вот поэтому мне, как журналисту, как писателю, обоих очень не хватает. Сегодня мы просто обязаны говорить за них и вместо них, грамотно и интеллигентно защищая и свою страну, и своего замечательного руководителя. Ведь именно он, Ильхам Алиев, исполнил самую заветную мечту Анара, который когда-то написал: «Я готов положить жизнь и славу ради освобождения наших оккупированных земель!» И потому я говорю: но пасаран! Никому не поколебать наше единство и нашу солидарность с президентом. Ведь именно это завещал нам великий Гейдар Алиев и выдающийся сын своей нации Анар Мамедханов…»

Далее слово вновь взяла Ирада ханым, подчеркнув, что настоящее мероприятие - первое, которое проходит без родителей Анара, ушедших из жизни один за другим в прошлом году. Поэтому она передаёт микрофон его сестре Наиде Мамедхановой, с которой они прошли этот сложный, наполненный болью утраты путь, и продолжают идти дальше с самым любимым, чему она свидетель, человеком Анара.

Наида ханым прежде всего поблагодарила собравшихся и сказала, что за то время, что нет её брата, она продолжает с ним как бы заново знакомиться. За эти пятнадцать лет от абсолютно незнакомых людей она услышала столько удивительных историй, связанных с Анаром! Многие, кстати, затем вошли в книгу Эльмиры Ахундовой. А сколько ещё осталось из тех, что присылались ей в социальных сетях, по вотсап и другим каналам. И сколько рассказывалось при личных встречах, стоило окружающим узнать, что она сестра Анара Мамедханова.

Наида ханым делилась пережитыми мгновениями, что разделяла со многими, кто хоть раз пересекался с ее братом или же был просто поклонником легендарного капитана. Она подчеркнула, что Анар оставил после себя такой свет, который и после его ухода продолжает освещать жизни людей. Потому что он был абсолютно уникальным человеком. Очень глубоким и очень вдумчивым. Со своим мнением. Она призналась, что их контакт продолжается до сих пор, в том числе и в постоянных безмолвных беседах. Потому что многое, что происходит в настоящем, она видит его глазами. За эти годы, по признанию Наиды ханым, она дала множество интервью, и когда она рассказывала о нём, всегда говорила, что всё, что бы он ни делал, будь это КВН или депутатская деятельность в Милли Меджлисе, работа в day.az или в ULTRA Production - всё это было для Азербайджана и на благо Азербайджана.

От имени семьи Анара Мамедханова выступил его сын Ислам Мамедханов, рассказавший собравшимся о глубокой привязанности отца к родине. Он отметил, что тот всегда старался высоко держать имя Азербайджана, и подчеркнул, что наследие отца является большой ответственностью для их семьи.

Переводчик книги «Анар Мамедханов. Судьба капитана» на азербайджанский язык Рабига Назимгызы в своем выступлении рассказала о своей работе над биографией Анара, отметив, что глубина его мыслей и высокие человеческие качества живут и сегодня и вспоминаются с большим уважением. Она прочитала собственный перевод стихов друга Анара – Джамили Алиевой, написанных в ночь, когда перестало биться его сердце, и на которые в дальнейшем Эльдар Мансуров написал музыку. Эта композиция была включена в фильм «Капитан», посвящённый Анару Мамедханову. А на вечере был показан трогательный 10-минутный видеоролик, в который вошли личные высказывания Анара о трагедии Карабаха, архивные кадры времён игры КВН, интервью Александра Маслякова, видеозаписи прошлых памятных мероприятий, выступления Вахтанга Кикабидзе и фрагменты школьного фестиваля «Кубок Анара Мамедханова», прошедшего в апреле 2026 года.

На вечере памяти также выступили депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов и Асим Моллазаде, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, писатель и журналист Самит Алиев. Каждый из них делился своими воспоминаниями об Анаре Мамедханове и подчёркивал, что тот продолжает жить. И это уникальное явление, потому что он - звезда в прямом и переносном смысле этого слова. Да, она погасла, но свет от неё идёт и будет идти ещё долгие годы. В каждом выступлении отмечались его высокий интеллект и организаторские способности. Говорилось о богатом наследии Анара Мамедханова, его роли в общественной деятельности, его чувстве глубокой любви к родине и заветной мечте - увидеть государственный флаг, водруженный в Шуше, и освобождённые земли Карабаха. Подчеркивалось, что его личность является примером как в профессиональном, так и в человеческом плане. По мнению спикеров, такие люди, как Анар Мамедханов, вечно живут в памяти людей. А бойцовский дух и креативная энергия, созданные Анаром Мамедхановым, и сегодня вдохновляют новые поколения.

В финале Эльмира Ахундова сказала вещь, которую сложно не услышать: народная память - сильна, но её недостаточно. Имя Анара Мамедханова должно быть закреплено и в городском, и в культурном пространстве - в названиях улиц, школ, в памятниках. Чтобы не только помнить сегодня, но и передавать следующим поколениям.

«Не спрашивай, что для тебя сделал Азербайджан, а спроси, что ты сделал для Азербайджана» - эти слова Анара Мамедханова, сказанные им однажды с высокой трибуны, сегодня звучат не как цитата, а как мерило. И, пожалуй, главный итог этого мероприятия в том, что ответ на этот вопрос он дал своей жизнью.

Татьяна Иванаева