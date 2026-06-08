Зеленский поздравил Пашиняна и Армению с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Армению с проведением демократических и свободных выборов, а Никола Пашиняна — с победой.

В публикации, размещённой в X, Зеленский отметил: «Поздравляю Армению с проведением демократических и свободных выборов, а Никола Пашиняна — с победой. И это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определяете. Желаем вам успехов.

Украина готова расширять наше сотрудничество, и сейчас настало время для Европейского союза действительно поддержать Армению и сделать всё необходимое, чтобы люди почувствовали, что благодаря отношениям с Европой жизнь становится лучше. Это испытание для Европейского союза. Важно не упустить время и возможности».