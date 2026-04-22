До конца апреля закрыт участок трассы Муганлы-Исмаиллы-Габала

С сегодняшнего дня (с 07:00) и до 30 апреля (00:00) на участке 0–8 км автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала будут проводиться ремонтные работы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Сообщается, что на период ремонта движение транспортных средств на указанном участке будет полностью ограничено в обоих направлениях.

Движение будет обеспечено в качестве альтернативы по маршруту Муганлы-Агсу-Гарамарьям-Исмаиллы. Для проезда граждан в населенные пункты, расположенные вдоль закрытой территории, будет обеспечен безопасный проход через ремонтируемый участок.

"Водителей просят заблаговременно планировать свои поездки в указанные даты в соответствии с направлениями движения и пользоваться альтернативными дорогами", - говорится в сообщении.