Четыре иранских нефтяных танкера прорвали блокаду Ормуза

Четыре иранских нефтяных танкера смогли пройти через Ормузский пролив и войти в территориальные воды Ирана, несмотря на действующие ограничения, сообщает независимая аналитическая компания TankersTrackers со ссылкой на спутниковые данные.

По информации компании, в порту Чабахар в настоящее время зафиксировано девять иранских нефтяных танкеров. Для сравнения, 21 апреля там находилось пять судов.

Также отмечается, что 22 апреля США по просьбе ряда стран, столкнувшихся с дефицитом топлива из-за ситуации в Ормузском проливе, продлили на 30 дней смягчение санкционного режима, касающегося морских поставок российской и иранской нефти.