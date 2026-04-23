ЕС ввел санкции против Тимати

Евросоюз ввел санкции в отношении российского рэпера Тимати и генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Всего под ограничительные попали 117 физлиц и юрлиц

Евросоюз ввел санкции в отношении рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Полный перечень новых фигурантов санкционного списка был опубликован на сайте Официального журнала ЕС. Под ограничительные попали 117 физлиц и юрлиц.

В качестве основания для включения Тимати в список в том числе указана поддержка «российской агрессии против Украины», распространение «кремлевских пропагандистских нарративов» и символов «спецоперации»*, а также заявления о «готовности лично бороться против Украины. Также в ЕС указали, что Юнусов поддержал присоединение Крыма и выступил на митинге на стадионе «Лужники» в марте 2022 года.

Михаил Пиотровский, как указывается в документе, публично поддерживал и оправдывал действия российских военных, сравнивая глобальное распространение русской культуры со «спецоперацией». Там же указывается, что гендиректор Эрмитажа «поддержал российское законодательство, позволяющее включать предметы культуры из украинских музеев в Государственный музейный фонд России». Также в ЕС заявили, что под руководством Пиотровского Эрмитаж проводил «несанкционированные археологические раскопки» в Крыму.

