«Я выиграл этот конкурс»: Филипп Киркоров раскрыл детали победы Болгарии на «Евровидении-2026» - ВИДЕО

После победы Болгарии на «Евровидении-2026» имя народного артиста РФ Филиппа Киркорова неожиданно оказалось в центре обсуждений далеко за пределами самого конкурса.

Заявление певца о том, что именно его команда стояла за подготовкой победительницы певицы DARA и ее конкурсной песни «Bangaranga», вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях и СМИ. Многие пользователи встретили эти слова с недоверием, посчитав, что Ф.Киркоров пытается приписать себе чужие заслуги и воспользоваться успехом болгарской исполнительницы.

На протяжении двух недель после завершения конкурса артист предпочитал не комментировать разгоревшуюся дискуссию. Однако теперь Киркоров впервые подробно рассказал о своем участии в проекте, раскрыв детали сотрудничества с болгарской стороной, создания конкурсной песни и подготовки номера, который в итоге принес стране, являющейся его родиной, первую победу в истории «Евровидения».

«Благодаря мне Болгария участвовала в «Евровидении» и победила. Европейские СМИ прозвали меня «троянским конем», подозревая мое прямое участие в этой победе. И породило очень много домыслов и разговоров, которые последние две недели ходят о моем участии или неучастии в победе Болгарии на «Евровидении» в Вене. Чтобы поставить окончательно все точки над «i», я решил рассказать о том, как создавалась, ковалась победа Болгарии на «Евровидении-2026». Больше молчать не хочу и не буду», - отмечает Ф.Киркоров в социальной сети Instagram.

Певец подчеркнул, что 6 лет Болгария не принимала участие в «Евровидении» из-за того, что финансовое положение в стране не позволяло выделить лишние деньги болгарскому телевидению БНТ на участие и взнос в EBU: «И вот, в прошлом году у меня состоялась встреча с Эмилом Кошлуковым (на то время генеральным директором Болгарского национального телевидения). Это знакомство состоялось благодаря моим давним друзьям: известнейшему болгарскому дуэту «Ритон» (Катя Михайлова и Здравка Желязкова). Дуэт «Ритон» - судьбоносный в моей жизни. Мои первые песни с их подачи стали хитами. И сейчас они стали знаковыми фигурами в победе DARA. Они меня познакомили с господином Кошлуковым. И вот при очередной беседе всплыла тема «Евровидения» и Эмил выразил сожаление, что Болгария выпала из конкурсной борьбы из-за финансового положения. Я сказал, что подумаю, как решить этот вопрос. И я его решил».

По словам Ф.Киркорова, он «привел инвестора на БНТ, который любезно согласился профинансировать Болгарию и ее участие в «Евровидении» в 2026 году»: «Вот так вот. Благодаря моим друзьям, благодаря мне, Болгария вновь вступила в конкурсную борьбу и ярко вернулась на конкурс. И, конечно же, грандиозная, великолепная дива «Евровидения» - DARA (давно такой не было певицы), сделала всё, чтобы это возвращение стало триумфальным и победным».

Народный артист РФ отмечает, что горд тем, что основанная им 22 года назад компания Dream Team подготовила болгарскую певицу к выступлению: «Это продюсер Илиас Кокотос и композитор Димитрис Контопулос, который написал «Bangaranga». Они сделали всё для того, чтобы наша мечта осуществилась. Наши коллаборации с Dream Team всегда были на высоте «Евровидения» (Сергей Лазарев, Ани Лорак, сестры Толмачевы, Наташ Гордиенко, Дмитрий Колдун, группа Doredos и другие). И Dream Team, и ее звезда DARA, выиграли этот трудный, непростой, сложный конкурс. Я очень горжусь этим!».

Филипп Киркоров подчеркнул, что по ряду причин он молчал, но дабы развеять все слухи и сплетни, решил об этом сегодня рассказать: «Да, именно благодаря мне и моим болгарским друзьям, которые меня познакомили с генеральным директором БНТ, Болгария грандиозно вернулась. И именно благодаря мне она сейчас празднует победу и ликует, что следующее «Евровидение» будет проходить в Болгарии. Я не знаю еще, в каком городе. Борьба идет между Бургасом, Варной и Софией. Это было бы невероятно, если конкурс прошел бы в Варне, в моем родном городе, где я провел свое детство. Просто настолько знаково всё, настолько мне близко. Болгария родина моего отца и именно сейчас, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт «Евровидения». Морально я удовлетворен. Я выиграл этот конкурс».

«И я понимаю, что, если бы не было бы меня, Кати, Эмила Кошлукова, инвестора, чье имя, конечно же, держится в секрете по многим причинам, этой победы бы не было. Если у кого-то есть вопросы, могут их спокойно задать господину Кошлукову или связаться с дуэтом «Ритон». Вот так, мои дорогие зрители и дорогие мои поклонники: с вами как всегда честен. И решил сегодня вам рассказать о том, как это все произошло. Спасибо мне никто не сказал. Да я и не жду никогда благодарности. Делаю добрые дела от души. А пусть всё остальное останется на совести тех, кто получил и снял сливки с этого всего прекрасного мероприятия. Еще раз поздравляю DARA и Dream Team с победой!» - подытоживает Филипп Киркоров, отмечая, что сделал это в память о своем отце – Бедросе Киркорове, – который мечтал о том, чтобы Болгария выиграла конкурс «Евровидение».





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