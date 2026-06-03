В Баку два брата украли семь велосипедов на 3500 манатов

В Ясамальском районе Баку по подозрению в краже велосипедов задержаны два брата.

Как сообщает 1news.az, в результате оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей в полицию информации, были задержаны ранее судимый 34-летний Н. Мехдизаде и его брат Д. Мехдизаде.

В ходе расследования было установлено, что они похитили 7 велосипедов общей стоимостью 3500 манатов, оставленных перед квартирами в жилых домах на территории района.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.