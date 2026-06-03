Польша предложила США создать постоянную военную базу в стране

Польша передала США официальное предложение создать постоянную военную базу на территории республики. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Я передал военному министру США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше", - написал Косиняк-Камыш в X.

В Польше, в основном в порядке ротации, пребывают около 10 тыс. американских военных. 19 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о задержке в ротации американских сил в Польше.

Затем американский лидер Дональд Трамп заявил, что США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих "ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого", кампанию которого он поддерживал. При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно подразделения ВС США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации.

Источник: ТАСС