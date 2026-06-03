Пашинян сообщил, что после выборов в Армении планирует отправиться в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным после намеченных на 7 июня парламентских выборов в республике.

"Президент России 1 июня позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Но, понятно, что кроме поздравлений мы также провели деловой разговор. И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим", - сказал Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации.

Он вновь заверил, что решит все спорные вопросы в отношениях с Россией.

Источник: Sputnik Армения