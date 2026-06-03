Папа Римский пожелал Азербайджану солидарности и процветания

Папа Римский Лев XIV направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В поздравительном послании говорится:

«Ваше превосходительство.

По случаю Вашего национального праздника рад передать Вашему превосходительству и народу Азербайджана мои пожелания солидарности и процветания.

Молю Всемогущего вдохновить азербайджанцев на дальнейшее развитие своего общества. Пусть они всегда будут сторонниками мира, трудясь ради общего блага, защищая достоинство каждого человека, оказывая помощь нуждающимся.

Желаю Вашему превосходительству, лицам, ответственным за государственные дела, и всем Вашим соотечественникам божьего благословения».